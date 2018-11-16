В Енисейске школьница стала свидетельницей наезда лихача на пешехода

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-16T10:50:51+03:00

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В Енисейске школьница Виктория М. стала свидетельницей, как лихач на автомобиле сбил пешехода и скрылся. Благодаря показаниям девочки нарушителя удалось найти и наказать. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД.

Некоторое время назад житель Енисейска записал заявление в полицию, что его на дороге сбил неизвестный. И хоть мужчина был пьян на момент аварии, сути дела это не меняет. Номер и марку автомобиля он не разглядел, помнит только, что отлетел на обочину и потерял сознание.

Дорожные полицейские начали искать очевидцев, обратились к помощи социальных сетей. И вскоре ответила мама одной из школьниц. Она рассказала, что дочка видела случившееся и все ей рассказала. Вот так благодаря девочке виновника и вычислили. За активную гражданскую позицию и неравнодушие главный дорожный полицейский Енисейска вручил девочке благодарность и полезный подарок.