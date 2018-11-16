2018-11-16T08:58:03+03:00
Общество

Лучших местных производителей продовольственных товаров назвали в Красноярске

За звание боролись более 300 образцов продукции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Лучших местных производителей продовольственных товаров назвали в КрасноярскеЛучших местных производителей продовольственных товаров назвали в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске назвали лучших местных производителей продовольственных товаров. Церемония награждения состоялась в первый день краевого форума «День урожая». В этом году крупные предприятия и малые хозяйства региона представили на суд жюри более 300 образцов пищевой продукции в 34 номинациях.

Среди победителей много уже знакомых предприятий: «Филимоновский молочноконсервный комбинат», «Ярск», «Минусинская кондитерская фабрика», «Саянмолоко», «Искра», «Дивногорский хлеб». Есть в списках участников конкурса и новички: «Правильные продукты» из Минусинска, «Емельяновские вкусняшки», «Морское царство», «Сибирский хлеб» и «Сыроварня» из Красноярска, СППК «Марусино детство» из Енисейского района.

Если говорить предметно, то лучшим признано молоко АО «Искра» Ужурского района. Лучшее коровье масло – от «Филимоновского молочноконсервного комбината»,а лучший хлеб производит «Дивногорский хлебозавод». Лучшие сосиски, по мнению конкурсной комиссии, изготавливает АО «Солгон» Ужурского района, лучшую вареную колбасу – ЗАО «Назаровское», зефир – ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика».

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