2018-11-16T08:41:00+03:00
Общество

Красноярцы жалуются на оборудование станций сотовой связи

Специалисты их успокаивают: опасности нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы жалуются на оборудование станций сотовой связиКрасноярцы жалуются на оборудование станций сотовой связиФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы жалуются на оборудование станций сотовой связи, которое размещается в жилых домах и общественных зданиях. По информации краевого Роспотребнадзора, с начала года к ним поступило таких 27 обращений от населения. По каждому обращению проводилась проверка и нарушения санитарного законодательства не выявлено.

- Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах, если уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не превышают установленных предельно допустимых значений, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск представители Роспотребнадзора.

По их словам разрешения на размещение антенн спутникового телевидения не требуется. Перед размещением другого принимающего оборудования их владельцы запасаются специальным разрешением, после монтажа такого оборудования проводятся замеры. Пока что нарушений не выявлено.

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