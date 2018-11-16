В Красноярске отметит 60-летний юбилей 20-я больница

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-16T08:22:38+03:00

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Готовится отметить свой 60-летний юбилей Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени Берзона. Это одно из крупнейших медицинских учреждений края, в котором 1120 коек, 45 клинических и параклинических отделений, более 2000 сотрудников.

За 60 лет в больницу обратились более 3,8 миллионов пациентов, прошли лечение в стационаре 1,6 миллионов человек, проведено 458,5 тысяч операций, в роддоме больницы появились на свет 101,8 тысяч малышей.

Это единственное в Красноярске учреждение, оказывающее медицинскую помощь одновременно взрослым и детям и единственный за Уралом стационар с родильным домом. Именно здесь внедрялись многие технологии и открывались отделения, без которых сегодня невозможно представить современную медицину.

Юбилейное торжественное мероприятие состоится в понедельник, 19 ноября. Организаторы приготовили для гостей праздника премьеру нового документального фильма о 20-й больнице, фотоэкспозицию об истории больницы и яркую концертную программу.