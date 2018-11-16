СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-16T07:57:44+03:00

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В Ачинске работник салона связи тайком оформил кредиты на своих покупателей. Деньги присвоил себе, а рассчитываться с банками предоставил ничего не подозревающим гражданам. Когда людям начали звонить из банков и требовать погасить кредиты, те поначалу ничего не поняли. А потом отправились в полицию писать заявление.

Оперативники, сопоставляя каждый случай, нашли между ними одно общее обстоятельство: все четверо потерпевших совершали покупки в кредит товаров в одном из салонов сотовой связи Ачинска. И работал с ними 19-летний молодой человек, продавец-консультант этого салона. Как оказалось, он воспользовался анкетами своих покупателей и оформил на них кредиты на покупку 2 телефонов и на 2 денежных займа. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Ачинска, подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.