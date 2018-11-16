2018-11-16T07:39:13+03:00
Общество

В Красноярске новая иллюминация появится на 46 улицах

Мнение горожан по поводу ее дизайна разделились
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске новая иллюминация появится на 46 улицах. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске новая иллюминация появится на 46 улицах. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске появилась новая иллюминация. Многие горожане ее уже оценили: мягкие и в то же время приятные, ненавязчивые цвета, незамысловатый дизайн. А днем негорящие конструкции почти незаметны. Другие же красноярцы пеняют, что раньше праздничная иллюминация была яркая, громоздкая, бросалась в глаза издалека и поднимала настроение. Так что кому как.

В мэрии рассказали, что в первую очередь новая иллюминация монтируется в центральной части города. Но этим специалисты не ограничатся. Всего планируется установить новые светодиодные конструкции на 46 улицах. Без внимания не останутся и окраины Красноярска.

Монтаж иллюминации ведет учреждение ГУФСИН, которое выиграло тендер и заключило контракт с администрацией города на 145 миллионов рублей. Все работы планируется завершить к середине декабря, чтобы у красноярцев создать новогоднее настроение.

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