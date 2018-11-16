В Красноярске открывается каток «Центральный»на острове Отдыха

СЕГОДНЯ 07:09 2018-11-16T07:10:18+03:00

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Сегодня, 16 ноября, открывается городской каток «Центральный». Он находится на острове Отдыха рядом с Центральным стадионом, с левой стороны от главного входа. Об этом сообщают «Городские новости». В честь открытия организаторы подготовили посетителям подарок: 16 ноября (пятница) и 19 ноября (понедельник) вход для всех – свободный.

Режим работы катка:

- понедельник – пятница: с 16 до 22 часов;

- суббота – воскресенье: с 12 до 22 часов.

Цены на посещение катка и прокат инвентаря остались на уровне прошлого года. Так, дети до 7 лет могут кататься бесплатно, входной билет для детей от 7 до 14 лет стоит 50 рублей, взрослый билет – 100 рублей. Взять коньки напрокат будет стоить 100 рублей в час. Студентам колледжа олимпийского резерва вход бесплатный.

Отметим, что морозы, которые случились в Красноярске в начале недели, позволили залить и запустить катки возле «Арены.Север», на стадионе «Локомотив», возле «Платинум Арены».