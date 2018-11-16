2018-11-16T07:08:47+03:00
Общество

20 тысяч за глухаря и полмиллиона за лося: власти Красноярского края озвучили штрафы за браконьерскую охоту

С февраля этого года они возросли в 2 – 4 раза
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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20 тысяч за глухаря и полмиллиона за лося: власти Красноярского края озвучили штрафы за браконьерскую охоту20 тысяч за глухаря и полмиллиона за лося: власти Красноярского края озвучили штрафы за браконьерскую охотуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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20 тысяч рублей придется заплатить охотнику из Козульского района за незаконную добычу глухаря. У мужчины было разрешение на отстрел одной птицы, но он так увлекся, что добыл и вторую. И этот второй трофей принес охотнику статус браконьера. 2 тысячи – штраф и 18 тысяч – возмещение ущерба, нанесенного живой природе. Кроме того, у него могут конфисковать оружие или лишат права осуществлять охоту на срок до двух лет.

В минэкологии края рассказали, что с 12 февраля этого года приказом Минприроды России изменены таксы для исчисления вреда, причиненного незаконной охотой. Теперь сумма иска, предъявляемого за незаконную добычу животных, возросла в 2-4 раза. За незаконную добычу самца лося придется заплатить 400 тысяч рублей, а самки – 560 тысяч. За самца медведя 300 тысяч, за самку – 420 тысяч. За рысь – 200 и 280 тысяч рублей.

За самовольный отстрел копытных и медведя, а также охоту на особо охраняемых природных территориях предусмотрена уголовная ответственность.

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