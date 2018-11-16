2018-11-16T06:32:33+03:00
Происшествия

В Красноярске на Маерчака оборвались провода: троллейбусы выстроились в ряд

На улице образовался плотный затор
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Маерчака оборвались провода: троллейбусы выстроились в рядВ Красноярске на Маерчака оборвались провода: троллейбусы выстроились в рядФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на улице Маерчака сегодня утром, 16 ноября, оборвались и провисли троллейбусные провода. Что стало причиной, пока неизвестно, информация выясняется. Каких либо аварий на этом участке нет, но ведь обрыв по факту может случиться не только из-за силового физического воздействия. Например, повреждение могла спровоцировать погода и изношенность контактной сети.

Как сообщают с места события наши коллеги из телеканал «Прима», все произошло примерно в 9:30 утра. Через полчаса на улице уже образовался затор, встали без движения больше десятка троллейбусов, которые следуют по маршрутам № 4, 13 и 15. Пассажиров пришлось высадить на остановках, они продолжили свой путь на автобусах.

В скором времени туда должны приехать ремонтные бригады и исправить ситуацию, на это понадобится полчаса-час времени. По информации сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения на улице Маерчака составляет не более 7 километров в час.

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