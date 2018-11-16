В Красноярске открывают двухстороннее движение по улице Декабристов

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-16T06:11:47+03:00

И будут мониторить ситуацию на дорогах в центре города

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В Красноярске открывают двухстороннее движение для автотранспорта по улице Декабристов на участке от Бограда до Ломоносова. До этого здесь можно было проехать только в сторону Енисея и это создавало автомобилистам определенные сложности: приходилось делать значительные объезды.

Добавим, что такая схема была введена на период ремонтных работ. Анализ дорожной ситуации показал, что такая организация движения значительно разгрузила заторы в центральной части города, в частности, облегчила движение в районе Красной площади.

Однако полностью односторонний участок создавал сложности при движении в районе Ломоносова. Поэтому и было принято решение по двухстороннему движению.

В таком режиме движение на улице Декабристов будет организовано с 23.00 16 ноября 2018 года до 21.00 30 ноября 2019 года. Все это время за участком будут вести наблюдение, проводить мониторинг и анализ ситуации. Если схема организации движения покажет себя как эффективная, она будет работать в постоянном режиме.