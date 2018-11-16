Медали красноярской Универсиады-2019 будут изготовлены из авиакосмического алюминия

СЕГОДНЯ 04:59 2018-11-16T04:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве прошла презентация медалей красноярской Универсиады-2019, которыми будут награждать спортсменов за выдающиеся достижения. В мероприятии приняли участие руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов, заместитель гендиректора РУСАЛа Вера Курочкина и посол Зимней универсиады-2019 двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина.

- Подготовка в Красноярске находится на финишной прямой. Такого качества и такой красоты медалей еще не было ни у одного оргкомитета. Особенностью их дизайна стало сочетание металла и кристалла Swarovski, который находится в центре каждой награды. Мы ожидаем спортсменов более чем из 50 стран, и победители заберут с собой частичку сердца, добра и дружелюбия сибиряков, - сказал Максим Уразов.

Для производства медалей Студенческих игр в Красноярске РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность заключается в добавлении скандия – редкоземельного элемента, который обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений.