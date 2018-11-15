СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-15T14:01:25+03:00

Следователи закончили сбор материалов по этому делу, все передают в суд. Мужчинам грозит серьезный срок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске отец и сын похитили предпринимателя, фирма которого не сделала им мебель вовремя. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей 54-летний житель краевого центра и его 30-летний сын пришли в магазин к предпринимателю. Сначала они требовали, чтобы мужчина отдал им деньги, а потом вообще похитили.

- Поместив его в автомобиль, злоумышленники стали требовать от него передачи денежных средств в сумме 100 тысяч рублей за неисполненные им обязательства по договору изготовления и установки мебели, срок которого на момент похищения не истек. При этом предоплата по договору была внесена в сумме 18 тысяч рублей, - комментируют в следственном комитете.

После того, как с этого человека мужчины ничего не получили, они начали требовать деньги с женщины – партнера по бизнесу предпринимателя. Та назначила им встречу, на которой их задержали оперативники.

Следователи закончили сбор материалов по этому делу, все передают в суд. Мужчинам грозит серьезный срок.