2018-11-15T13:29:10+03:00
Общество

Что будет с ценами на проезд в Красноярске – позиция губернатора края

Тарифы вырастут, но когда?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Губернатор сказал, что повышения проезда не будет до того, пока в городе не введут новую транспортную схему, а произойдет это только в феврале.Губернатор сказал, что повышения проезда не будет до того, пока в городе не введут новую транспортную схему, а произойдет это только в феврале.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Что будет с ценами на проезд в Красноярске. Эта тема одна из самых обсуждаемых в краевом центре в последние месяцы. Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, о повышении цен на проезд городские перевозчики заговорили еще минувшим летом. Владельца транспортных предприятий озвучивали – им необходимо, что проезд в городских автобусах стоил 30 рублей.

Естественно, люди были против повышения стоимости проезда да еще и сразу на восемь рублей. Усиливает недовольство горожан и то, какого качества оказываются услуги городского транспорта. В автобусах небезопасно – и это подтверждают ежедневные ДТП с участием маршруток.

А сегодня стало известно, что предприниматели не хотят больше возить по льготной цене владельцев транспортных карт, и скидку на проезд, а также на вторую поездку в течение 45 минут могут отменить уже с Нового года.

Сегодня свою позицию по этой теме озвучил глава региона Александр Усс. Губернатор сказал, что повышения проезда не будет до того, пока в городе не введут новую транспортную схему, а произойдет это только в феврале. Мол, тогда станет ясно, сколько автобусов реально нужно городу и каких, и сколько на это денег можно выделить из бюджета, а сколько заложить в тариф.

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