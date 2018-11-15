СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-15T13:11:04+03:00

Зарплата у этих специалистов увеличилась на 38,8%, и теперь составляет почти 41 000 рублей в месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

В целом в регионе в этом году повысилась оплата труда почти во всех сферах

Изменить размер текста: A A

Не хлеба, а зрелищ: в Красноярском крае резко выросли зарплаты у работников культуры, организаторов досуга и развлечений. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярскстата. В ведомстве проанализировали статистику роста зарплат по отраслям в Красноярском крае с января по сентябрь нынешнего года и представили получившиеся цифры.

В целом в нашем регионе за девять месяцев выросли зарплаты по всем видам деятельности. За исключением сферы, где осуществляют операции с недвижимостью. Здесь оклады даже упали – на 5,3%.

Самый незначительный рост (+3%) зарплат в этом году был у государственных управленцев, военнослужащих и людей, работающих в соцобеспечении.

А самый существенный рост окладов был у работников культуры, организаторов досуга и развлечений. Зарплата у этих специалистов увеличилась на 38,8%, и теперь составляет почти 41 000 рублей в месяц. Средняя зарплата по региону за девять месяцев 2018 года составила 43 718,6 рублей. Более подробно - смотрите в инфографике.