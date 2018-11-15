2018-11-15T12:55:24+03:00
Общество

В Красноярске вновь активизировались люди, предлагающие за большие деньги заменить электросчетчик

Чаще всего в таких случаях прибор учета в замене не нуждается
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Стоимость тех приборов, которые предлагают сомнительные организации, в два, а то и в три раза выше, чем в магазине.Стоимость тех приборов, которые предлагают сомнительные организации, в два, а то и в три раза выше, чем в магазине.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Красноярске вновь активизировались люди, предлагающие за большие деньги заменить электросчетчик. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красоярскэнергосбыта.

Как говорят в организации, чаще всего в таких случаях приборы учета не нуждаются в замене, и с ними все в порядке. Стоимость тех приборов, которые предлагают сомнительные организации, в два, а то и в три раза выше, чем в магазине. Да и навязывают они нередко многофункциональные счетчики, которые в обычной городской квартире совсем не нужны.

- Действия недобросовестных компаний могут стать причиной штрафа, за несоблюдение порядка замены приборов учета. При демонтаже старого счетчика и монтаже нового обязательно должен присутствовать специалист ПАО «Красноярскэнергосбыт»: за срыв пломбы прибора учёта без представителя энергоснабжающей организации собственнику грозит штраф, а новый счетчик обязательно должен быть опломбирован, - говорят в пресс-службе компании.

ВАЖНО!

Как понять, что к вам пришли мошенники:

- вам не показали служебное удостоверение – у сотрудников компании всегда при себе «корочки» с названием организации, указанием ФИО и должности сотрудника;

- вам предлагают вот прямо сейчас купить счетчик – сотрудники энергосбытовой компании не продают счетчики с рук и не берут за них деньги;

В случае каких-либо сомнений звоните: 8-800-700-24-57

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