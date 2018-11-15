СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-15T12:37:35+03:00

Перевозчики снова говорят о том, что работают себе в убыток

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Скидок не будет? В Красноярске могут отменить льготную стоимость проезда по транспортным картам. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, такое решение приняли городские перевозчики, и оно вполне может вступить в силу уже совсем скоро – с 1 января 2019 года.

Напомним, сейчас владельцы транспортных карт оплачивают проезд со скидкой. Если рассчитываться наличкой, одна поездка в городской маршрутке стоит 22 рубля. С карты снимают 21 рубль. А если пересаживаешься на следующий автобус в течение 45 минут, то следующая поездка вообще обходится в 15 рублей.

Перевозчики говорят: эта тарифная политика им невыгодна. Ссылаются на рост цен на топливо и даже говорят: в некоторых транспортных предприятиях ситуация такая что платить зарплату людям нечем.

Напомним, уже несколько месяцев красноярские перевозчики ведут разговоры о том, что стоимость проезда в городском транспорте необходимо поднять до 30 рублей.