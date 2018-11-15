2018-11-15T11:12:09+03:00
Общество

Высадил и уехал: Красноярские инспекторы ДПС помогли замерзающей девушке из Абакана, ночью оказавшейся на трассе

Жительница Хакасии поехала домой с водителем с сайта поиска попутчиков, а он оставил ее на дороге [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Замерзшую жительницу Абакана посадили в патрульную машину, а Андрей Андронов позвонил своему знакомому, который в эту ночь также должен был ехать в Абакан. И так совпало, что приятель полицейского оказался совсем рядом.Замерзшую жительницу Абакана посадили в патрульную машину, а Андрей Андронов позвонил своему знакомому, который в эту ночь также должен был ехать в Абакан. И так совпало, что приятель полицейского оказался совсем рядом.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Высадил и уехал: Красноярские инспекторы ДПС помогли замерзающей девушке из Абакана, которая ночью оказалась одна на трассе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС.

Высадил и уехал: Красноярские инспекторы ДПС помогли замерзающей девушке из Абакана, ночью оказавшейся на трассе.

Инспекторы ДПС лейтенант Андрей Андронов и старший лейтенант Юрий Кузубов находились на ночном дежурстве на федеральной трассе Р – 257 «Енисей». К ним подошла плачущая девушка. Она рассказала: ехала домой в Абакан с водителем, которого она нашла на сайте подбора попутчиков. Но по дороге они поругались, и мужчина высадил девушку прямо посреди дороги.

Замерзшую жительницу Абакана посадили в патрульную машину, а Андрей Андронов позвонил своему знакомому, который в эту ночь также должен был ехать в Абакан. И так совпало, что приятель полицейского оказался совсем рядом. Он подъехал к патрульной машине, девушку пересадили к нему и спокойно отправили домой.

- Через несколько дней в адрес сотрудников, оказавших помощь, от девушки поступила благодарность за неравнодушие и отзывчивость, - прокомментировали в пресс-службе полка ДПС Красноярска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают жителей и гостей Красноярского края: осторожно, тонкий лед!
Уборку дворов проверяет глава районной администрации Красноярска
Пострадали пассажиры: в Красноярске на Белинского столкнулись автобусы
В Красноярском крае построят 14 детских садов
Под Красноярском задержали мужчину, застрелившего краснокнижное животное
ВТБ запускает рефинансирование кредитов на рынке новостроек
Только для взрослых: в Красноярске изменили проект будущей поликлиники на Пашенном
В Красноярске завели дело на пенсионерку, сообщившую в полицию о подозрительном предмете в здании автовокзала
ВТБ Капитал назван лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии Global Finance
В Красноярском крае образуется почти 400 миллионов тонн мусора в год
Житель Красноярска забыл карту в банкомате и лишился денег
Федеральный бюджет выделяет деньги Красноярску на возобновление строительства метро
Жители Красноярского края должны 160 миллиардов рублей
Сдал почти 20 литров крови: 26-летнему красноярцу присвоили звание почетного донора
На правобережье в Красноярске ночью сгорел автосервис
Где в Красноярске сфотографироваться с фантастическими тварями?
Сплошной каток: красноярцы жалуются на скользкие тротуары и пешеходные дорожки
Мэр Канска официально ушла в отставку
Четверо членов правительства Хакасии уволились до прихода нового главы
Замглавы красноярского СК временно отстранен от должности
«Спасли сердца детям»: уникальные операции впервые выполнили красноярские хирурги
Директор «Реставрации» просадил деньги дольщиков на футбольный клуб и миллионную зарплату
Утроена выдача кредитов красноярским металлургам
Улицу 9 Мая в Красноярске перекроют на выходных