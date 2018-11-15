СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-15T11:12:09+03:00

Замерзшую жительницу Абакана посадили в патрульную машину, а Андрей Андронов позвонил своему знакомому, который в эту ночь также должен был ехать в Абакан. И так совпало, что приятель полицейского оказался совсем рядом. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Жительница Хакасии поехала домой с водителем с сайта поиска попутчиков, а он оставил ее на дороге [видео]

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Высадил и уехал: Красноярские инспекторы ДПС помогли замерзающей девушке из Абакана, которая ночью оказалась одна на трассе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС.

Высадил и уехал: Красноярские инспекторы ДПС помогли замерзающей девушке из Абакана, ночью оказавшейся на трассе.

Инспекторы ДПС лейтенант Андрей Андронов и старший лейтенант Юрий Кузубов находились на ночном дежурстве на федеральной трассе Р – 257 «Енисей». К ним подошла плачущая девушка. Она рассказала: ехала домой в Абакан с водителем, которого она нашла на сайте подбора попутчиков. Но по дороге они поругались, и мужчина высадил девушку прямо посреди дороги.

Замерзшую жительницу Абакана посадили в патрульную машину, а Андрей Андронов позвонил своему знакомому, который в эту ночь также должен был ехать в Абакан. И так совпало, что приятель полицейского оказался совсем рядом. Он подъехал к патрульной машине, девушку пересадили к нему и спокойно отправили домой.

- Через несколько дней в адрес сотрудников, оказавших помощь, от девушки поступила благодарность за неравнодушие и отзывчивость, - прокомментировали в пресс-службе полка ДПС Красноярска.