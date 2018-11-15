2018-11-15T10:40:05+03:00
Происшествия

Спасатели предупреждают жителей и гостей Красноярского края: осторожно, тонкий лед!

Какая толщина льда безопасная для человека?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На водоемах региона, во всех районах, образуется лед, и пока он тонкий, выходить на него очень опасно.На водоемах региона, во всех районах, образуется лед, и пока он тонкий, выходить на него очень опасно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели предупреждают жителей и гостей Красноярского края: осторожно, тонкий лед! Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на водоемах региона, во всех районах, образуется лед, и пока он тонкий, выходить на него очень опасно.

- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС региона.

КОНКРЕТНО

Куда звонить в случае ЧП на тонком льду:

- в единую службу спасения по телефону – 101.

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