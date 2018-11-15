Спасатели предупреждают жителей и гостей Красноярского края: осторожно, тонкий лед!
Спасатели предупреждают жителей и гостей Красноярского края: осторожно, тонкий лед! Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на водоемах региона, во всех районах, образуется лед, и пока он тонкий, выходить на него очень опасно.
- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС региона.
КОНКРЕТНО
Куда звонить в случае ЧП на тонком льду:
- в единую службу спасения по телефону – 101.