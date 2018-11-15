2018-11-15T10:15:53+03:00
Общество

Уборку дворов проверяет глава районной администрации Красноярска

Руководитель территории остался доволен работой управляющей компании
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На инспекцию того, как следят за территорией после снегопада, оттепели и заморозков вышел глава Октябрьского района Игорь Ким. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаНа инспекцию того, как следят за территорией после снегопада, оттепели и заморозков вышел глава Октябрьского района Игорь Ким. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Уборку дворов проверяет глава районной администрации Красноярска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.

На инспекцию того, как следят за территорией после снегопада, оттепели и заморозков вышел глава Октябрьского района Игорь Ким.

- Управляющие компании обязаны содержать в порядке свои придомовые территории. Зима только началась, но первый снегопад дал свои результаты. На сегодняшний день вопрос уборки улиц и дворов от снега и льда находится под особым контролем муниципальной власти, – прокомментировал Игорь Ким.

Руководитель территории остался доволен работой управляющей компании. В связи с этим данной УК не грозят штрафные санкции. Напомним, как сообщалось ранее, глава Красноярска Сергей Еремин поручил руководителям районных администраций тщательно следить за тем, как убирают снег и чистят наледь во дворах, на тротуарах и пешеходных дорожках. Тем управляющим компаниям, которые плохо следят содержат свои территории, пообещали наказание в виде штрафа.

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