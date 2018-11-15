2018-11-15T09:55:14+03:00
Происшествия

Пострадали пассажиры: в Красноярске на Белинского столкнулись автобусы

«Что-то тревожно садиться в автобус», - пишут в соцсетях красноярцы
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Кто из водителей неправ, выясняют дорожные полицейские. Фото: "ЧП-Красноярск"Кто из водителей неправ, выясняют дорожные полицейские. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Пострадали пассажиры: в Красноярске на Белинского столкнулись автобусы. Сообщение об этом, а также фотографии с места аварии, в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, авария случилась сегодня, 15 ноября, днем на остановке «Белинского». Как утверждают очевидцы, один из автобусов отъезжал с остановки, второй – не уступил дорогу. В результате пострадали трое пассажиров. Насколько серьезные травмы получили люди, не сообщают.

А пользователи соцсетей в очередной раз обсудили гонки водителей красноярских маршруток, требование перевозчиков поднять стоимость проезда и то, насколько боязно сейчас бывает садиться в автобус.

Кто из водителей неправ, выясняют дорожные полицейские. Скорее всего, собственную проверку проведут и в департаменте транспорта. Если подтвердится вина не только водителя, но и перевозчика, его тоже ждет наказание.

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