2018-11-15T09:09:37+03:00
Общество

В Красноярском крае построят 14 детских садов

Из федерального бюджета на это выделят почти 2,5 миллиарда рублей
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В общей сложности в регионе построят 6 дошкольных учреждений на 270 мест и 8 – на 190 мест,В общей сложности в регионе построят 6 дошкольных учреждений на 270 мест и 8 – на 190 мест,Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае построят 14 детских садов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

Деньги на эти цели, почти 2,5 миллиарда рублей, краю выделят из федерального бюджета.

- Часть этих детских садов будет построена в городах, в Красноярске. Но сейчас у нас есть конкретные планы и для сельской местности, в частности будут построены детсады в Березовском районе, в Емельяновском и ряде других, - прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс.

В общей сложности в регионе построят 6 дошкольных учреждений на 270 мест и 8 – на 190 мест, всего планируют создать более 3 000 мест в детсадах. Сейчас в Красноярском крае наибольшая потребность в дошкольных группах для детей в возрасте от полутора до трех лет. Именно такие группы в основном будут создавать в новых детских садах. Все это планируют сделать в ближайшие три года.

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