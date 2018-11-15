СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-15T08:59:54+03:00

Если вину мужчины признает суд, ему грозит до двух лет колонии. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Теперь 50-летнему жителю Березовского района грозит до двух лет колонии [видео]

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Под Красноярском задержали мужчину, застрелившего краснокнижное животное – самца сибирской косули. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Под Красноярском задержали мужчину, застрелившего краснокнижное животное.

Этот автомобиль «Нива» задержали инспекторы ДПС на трассе в Березовском районе, в салоне авто оказалось охотничье оружие и разделанная туша сибирской косули. На оружие у 50-летнего жителя Березовского района разрешение было, а вот на охоту – не было.

- Ущерб от незаконных действий жителя поселка Березовка составил 120 тысяч рублей. Дознавателями в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», - комментируют в пресс-службе краевой полиции.

Если вину мужчины признает суд, ему грозит до двух лет колонии.