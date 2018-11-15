СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-15T08:21:47+03:00

Напомним, ранее на Пашенном, в районе улиц Судостроительная, Графитная и Складская планировали построить поликлинику, со взрослым и детским отделениями, на 550 посещений в смену Фото: Мария ЛЕНЦ

Учреждение будет без детского отделения, но с возможностью принимать больше взрослых пациентов

Изменить размер текста: A A

Только для взрослых: в Красноярске изменили проект будущей поликлиники на Пашенном. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее на Пашенном, в районе улиц Судостроительная, Графитная и Складская планировали построить поликлинику, со взрослым и детским отделениями, на 550 посещений в смену, с молочной кухней и подстанцией «скорой» на пять машин.

Но позже проект изменили.

- Сейчас на этом участке планируется построить только поликлинику для взрослых на 600 посещений. Раздачу продукции молочной кухни предполагается организовать через сеть аптек, как в других районах города. Пункт скорой помощи будет работать на базе подстанции № 6. Детскую поликлинику предлагается создать на базе взрослой поликлиники № 3, - говорят в городской администрации.

Эти изменения проекта сейчас обсуждают общественники и депутаты.