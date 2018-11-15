2018-11-15T07:53:39+03:00
Общество

В Красноярске завели дело на пенсионерку, сообщившую в полицию о подозрительном предмете в здании автовокзала

68-летней женщине грозит до пяти лет колонии, сейчас ее оставили под подписку о невыезде
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Полицейские с кинологом обследовали здание, но ничего не нашли.Полицейские с кинологом обследовали здание, но ничего не нашли.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске завели дело на пенсионерку, сообщившую в полицию о подозрительном предмете в здании автовокзала. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

По данным полицейских, в полицию позвонила женщина и невнятно сообщила о том, что в здании автовокзала находится какой-то подозрительный предмет. Полицейские с кинологом обследовали здание, но ничего не нашли.

А вот саму звонившую удалось отыскать быстро.

- Ею оказалась ранее не судимая 68-летняя местная жительница. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - комментируют в пресс-службе МУ МВД «Красноярское».

Если вину женщины докажет суд, ей может грозить до пяти лет колонии – это максимальное наказание по вменяемой ей статье. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

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