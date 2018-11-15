В Красноярске завели дело на пенсионерку, сообщившую в полицию о подозрительном предмете в здании автовокзала
В Красноярске завели дело на пенсионерку, сообщившую в полицию о подозрительном предмете в здании автовокзала. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.
По данным полицейских, в полицию позвонила женщина и невнятно сообщила о том, что в здании автовокзала находится какой-то подозрительный предмет. Полицейские с кинологом обследовали здание, но ничего не нашли.
А вот саму звонившую удалось отыскать быстро.
- Ею оказалась ранее не судимая 68-летняя местная жительница. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - комментируют в пресс-службе МУ МВД «Красноярское».
Если вину женщины докажет суд, ей может грозить до пяти лет колонии – это максимальное наказание по вменяемой ей статье. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде.