2018-11-15T07:35:20+03:00
Экономика

ВТБ Капитал назван лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии Global Finance

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Капитал стал победителем ежегодной премии Foreign Exchange Awards 2019 журнала Global Finance в номинации «Лучший оператор сделок на валютном рынке в России».

Выбор победителей проводился на основании таких критериев, как объем сделок, доля рынка, международный охват бизнеса, качество обслуживания клиентов, конкурентное ценообразование и применение инновационных технологий. Global Finance также учитывал мнение отраслевых аналитиков, руководителей глобальных корпораций и специалистов в области технологий.

Алексей Иванов, руководитель управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал, сказал, что инвестбанк стремится предоставлять клиентам самый полный спектр FX-услуг и рад снова быть признанным лучшим в этом сегменте на российском рынке.

Журнал Global Finance издается в США и выходит в 188 странах мира. Целевую аудиторию журнала составляют топ-менеджеры и финансовые директоры международных компаний и финансовых учреждений, отвечающие за принятие инвестиционных и стратегических решений.

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