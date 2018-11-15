СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-15T07:27:55+03:00

Переработать и утилизировать в прошлом году удалось не весь мусор – только 348,1 миллионов тонн. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае образуется почти 400 миллионов тонн мусора в год. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Красноярсккрайстата.

По данным статистики жители и предприятия региона за прошлый год выбросили 387,6 миллиона тонн отходов. Если посчитать, то на каждого жителя края приходится почти сумасшедшая цифра – 130 тонн.

Переработать и утилизировать в прошлом году удалось не весь мусор – только 348,1 миллионов тонн. Около 40 миллионов тонн, по всей видимости, где-то еще лежит.

Есть информация о том, что «производство» мусора жителями и предприятиями Красноярского края, из года в год увеличивается. Соответственно, если каждый год какую-то долю отходов не будут обезвреживать и утилизировать, это может привести к достаточно серьезным последствиям.

Тем временем, в нашем регионе уже давно ведут разговоры о том, что необходимо менять подходы к сбору и утилизации бытовых отходов – вводить повсеместный раздельный бор мусора и его переработку.