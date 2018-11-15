Житель Красноярска забыл карту в банкомате и лишился денег
Житель Красноярска забыл карту в банкомате и лишился денег. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал в пресс-службе городской полиции.
В дежурную часть пришел сам пострадавший. Он рассказал: забыл карту в банкомате, а потом со счета, привязанного к карте, пропали деньги.
Следователи провели проверку и выяснили: карту забрала женщина, подошедшая к банкомату следом. Она увидела, что карточка бесконтактная, оплатила ей покупки в магазине (продукты на сумму более 3 000 рублей) и выбросила.
На женщину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Если вину подозреваемой докажет суд, ей грозит до шести лет колонии (максимальное наказание по статье).
А полицейские просят красноярцев быть внимательнее и осторожнее при обращении с банковскими картами. И если есть подозрение на то, что с карты пытаются снять деньги, тут же заблокировать ее.