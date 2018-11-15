2018-11-15T06:57:35+03:00
Общество

Житель Красноярска забыл карту в банкомате и лишился денег

Нашедшая карту женщина рассчиталась ею в магазине за продукты. Теперь подозреваемой грози до шести лет колонии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На женщину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».На женщину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска забыл карту в банкомате и лишился денег. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал в пресс-службе городской полиции.

В дежурную часть пришел сам пострадавший. Он рассказал: забыл карту в банкомате, а потом со счета, привязанного к карте, пропали деньги.

Следователи провели проверку и выяснили: карту забрала женщина, подошедшая к банкомату следом. Она увидела, что карточка бесконтактная, оплатила ей покупки в магазине (продукты на сумму более 3 000 рублей) и выбросила.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Если вину подозреваемой докажет суд, ей грозит до шести лет колонии (максимальное наказание по статье).

А полицейские просят красноярцев быть внимательнее и осторожнее при обращении с банковскими картами. И если есть подозрение на то, что с карты пытаются снять деньги, тут же заблокировать ее.

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