2018-11-15T06:01:13+03:00
Общество

Жители Красноярского края должны 160 миллиардов рублей

Это общая сумма по исполнительным делам, находящимся в производстве у судебных приставов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В УФССП по краю также напоминают, что принудительно взыскивать долги приставы имеют право не только с зарплаты и других форм доходов, но и с социальных начислений – к примеру, с пенсий.В УФССП по краю также напоминают, что принудительно взыскивать долги приставы имеют право не только с зарплаты и других форм доходов, но и с социальных начислений – к примеру, с пенсий.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярского края должны 160 миллиардов рублей. Такие данные сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в управлении службы судебных приставов по региону.

Всего по итогам девяти месяцев нынешнего года в производстве УФССП края находилось почти 2 миллиона исполнительных дел. Больше всего долгов у физических лиц – 117 миллиардов рублей, у организаций - 42,5 миллиарда.

Самая большая сумма долгов жителей региона – это кредиты (56,1 миллиардов рублей), чуть меньше – по алиментам (7,3 миллиарда), на третьем и четвертом местах по суммам долгов находятся счета по услугам ЖКХ (недоплата почти 7 миллиардов рублей) и налоги (4,4 миллиарда).

Чаще всего должники по кредитам – это люди в возрасте от 30 до 40 лет, коммуналку не платят люди от 40 до 50, злостные неплательщики алиментов – в возрасте от 30 до 42 лет.

Как говорят приставы, самой действенной мерой, побуждающей человека рассчитаться с долгами, является арест имуществ или запрет на выезд за пределы страны.

В УФССП по краю также напоминают, что принудительно взыскивать долги приставы имеют право не только с зарплаты и других форм доходов, но и с социальных начислений – к примеру, с пенсий.

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