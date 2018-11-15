СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-15T05:59:07+03:00

26-летний Даниил Архипов начал сдавать кровь еще в студенчестве, когда ему только-только исполнилось 18 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сдал почти 20 литров крови: 26-летнему красноярцу присвоили звание почетного донора - нагрудный знак «Почетный донор России» молодому человеку вручат сегодня, 15 ноября. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого Центра крови.

26-летний Даниил Архипов начал сдавать кровь еще в студенчестве, когда ему только-только исполнилось 18 лет. Вместе с Даниилом нагрудный знак «Почетный донор России» сегодня получит и 60-летний Александр Александров, который сдает кровь уже более 40 лет.

- Со слов донора, в начале 90-х помог выжить маленькой девочке, которой понадобилось прямое переливание крови. Так получилось, что ее группа крови полностью оказалась совместима с группой крови донора. Сейчас Александр Владимирович живет в Красноярске и продолжает регулярно сдавать кровь, - рассказывает Светлана Пакулева, пресс-секретарь красноярского Центра крови.

КОНКРЕТНО

Узнать, где сдавать кровь, и как подготовится к сдаче, можно на сайте Центра крови по этой ссылке.