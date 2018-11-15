СЕГОДНЯ 05:09 2018-11-15T05:09:14+03:00

О том, пострадал ли кто-то в этом пожаре, пока не сообщают. Фото: "ЧП-Красноярск"

Очевидцы предполагают, что это мог быть поджог

Изменить размер текста: A A

На правобережье в Красноярске ночью сгорел автосервис. Информация об этом, а также фото с места событий в соцсети (группу «ЧП-Красносрск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось в ночь на четверг, 15 ноября, на Семафорной в краевом центре. Сначала загорелся автосервис, затем, по непроверенной пока информации, огонь перекинулся на соседнее помещение шиномонтажки.

О том, пострадал ли кто-то в этом пожаре, пока не сообщают. Причины возгорания, а также ущерб, причиненный огнем, будут устанавливать дознаватели, которые начнут проверку, по всей видимости, уже сегодня.

Тем временем, пользователи соцсетей уже строят предположения относительно причин случившегося. Люди предполагают, что это мог быть поджог: «Конкуренты «постарались», или кому-то машину плохо сделали», - пишут пользователи.