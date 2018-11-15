Где в Красноярске сфотографироваться с фантастическими тварями?
Четверг – день кинопремьер, и сегодня, 15 ноября, на экраны страны выходит второй из пяти фильмов о новых приключениях в Волшебном мире Дж.К. Роулинг «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» студии «Уорнер Бразерс Пикчерз».
Режиссер Дэвид Йейтс, снимающий свой шестой фильм о волшебном мире, вспоминает: «Когда Джо [Роулинг] прислала мне новый сценарий, первое, что пришло мне в голову, как же сильно он отличается от нашей первой картины. Этот сюжет более многоплановый и прихотливый, в нем появляются новые персонажи, и он также намного мрачнее. Но что меня по-настоящему поразило, так это то, насколько мастерски ей удалось создать ощущение эмоционального триллера с совершенно неожиданными поворотами сюжета. Джо постоянно расширяет созданную ею самой вселенную, и для меня как режиссера это делает съемки сиквела увлекательным и амбициозным процессом».
Перед показом фильма в формате 3D вас ждет выставка необычных фантастических созданий, возможность сфотографироваться с ними и узнать секрет изготовления.
Mori Cinema
Ул.Партизана Железняка, 23
15 ноября, сбор гостей в 19.00, начало сеанса 19.30
Билеты 279 рублей.