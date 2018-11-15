Сплошной каток: красноярцы жалуются на скользкие тротуары и пешеходные дорожки
Сплошной каток: красноярцы жалуются на скользкие тротуары и пешеходные дорожки. Напомним, в краевом центре резко похолодало после оттепели. И лужи со снежной «кашей» замерзли. В итоге тротуары и пешеходные дорожки превратились в настоящую полосу препятствий. И ладно бы, если просто лед, кое-где он замерз буграми и кочками. В общем, ходить непросто сложно – зачастую практически невозможно.
- Центральные улицы почистили и подсыпали, а то, что подальше от основных магистралей, там передвигаемся с большим трудом. Подсыпать и чистить наледь, видимо, не собираются, - говорит красноярка Татьяна.
И это все на фоне того, что в начале недели глава Красноярска Сергей Еремин дал главам районов города четкое указание: проследить за тем, как ответственные организации следят за пешеходными дорожками, тротуарами и дворами.
Как отмечают в городской администрации, если в вашем районе до сих пор не привели в порядок пешеходные зоны, можно пожаловаться в районную администрацию. Там будут рассматривать каждое обращение, а управляющим компаниям за ненадлежащее содержание территорий грозят серьезными штрафами.