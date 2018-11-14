Мэр Канска официально ушла в отставку

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-14T18:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Канска Красноярского края Надежда Качан официально ушла в отставку. О своем решении она объявила сама на сессии горсовета. Как оказалось, оно было принято в августе 2018-го.

Однако мэра попросили остаться до конца года. Тогда она завершила работу над бюджетом-2019 и написала заявление. По словам Надежды Качан, уходит из-за непростых семейных обстоятельств.

- Так случилось в моей семье, что я больше нужна своей маме, чем работе, - объяснила она после того, как отставка была принята. - Наверное, у каждого будет период в жизни, когда нужно сделать этот выбор. Я его сделала в пользу дорогого мне человека.

Надежда Качан была мэром Канска 6 лет и 8 месяцев. За это время, отмечает она, удалось решить многие вопросы. Кстати, на пенсию не собирается. Получила семь предложений о работе. Самое интересное – возглавить районный ЗАГС:

- Документы все сдала, скоро конкурс. Конечно, боюсь – есть сильные конкуренты. Проиграю, значит, проиграю.

Напомним, в 2017-м в Канске были крупные пожары. Сгорели 50 домов, погибли два человека. На Надежду Качан завели уголовное дело по статье «Халатность». По версии следствия, чиновница несвоевременно установило в городе режим ЧС. Но наказания не последовало. А спустя несколько месяцев Надежде Качан вручили награду от МЧС «85 лет гражданской обороне».