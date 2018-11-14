Четверо членов правительства Хакасии уволились до прихода нового главы

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-14T17:00:49+03:00

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Четверо членов правительства Хакасии уволились, не дожидаясь инаугурации Валентина Коновалова. Это зампредседателя Владимир Крафт и Ирина Смолина, министр транспорта Олег Тропин, министр строительства и ЖКХ Валерий Келин, сообщила начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

Напомним, 11 ноября Валентина Коновалова избрали главой республики. В первом туре выборов ни один из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов. Затем все они выбыли из дальнейшей борьбы. Во втором туре принимал участие единственный кандидат, Валентин Коновалов. Для победы нужно было набрать 50% плюс один голос. Он набрал 57,57%.

Валентин Коновалов вступит в должность 15 ноября. Не дожидаясь прихода нового главы, члены правительства покинули свои посты.

Согласно конституции, после инаугурации министры должны были подать в отставку и работать в статусе и.о, пока не сформируется новый состав кабмина.