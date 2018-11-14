2018-11-14T16:03:39+03:00
Общество

Замглавы красноярского СК временно отстранен от должности

Об этом сообщили на сайте следкома России
Ася ЖУКОВА
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Замглавы красноярского СК временно отстранен от должности. Фото: СК РФ по Красноярскому краю.Замглавы красноярского СК временно отстранен от должности. Фото: СК РФ по Красноярскому краю.
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Глава СКР Александр Бастрыкин отстранил от должности заместителя руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю Александра Расстрыгина. Об этом сообщили на сайте СКР.

Сегодня, 14 ноября, Александр Бастрыкин провел в Красноярске прием горожан. К нему обратились 77 человек из Красноярского края, Иркутска, Алтайского края, Омской области, Республики Хакасия, Республики Тыва.

Среди них была женщина, муж которой погиб на производстве; семейная пара, чей сын умер в колонии; отчим девушки, пропавшей два года назад; жена убитого в Минусинске редактора газеты; родители малышей, избиваемых в детсаду; мать ребенка, ставшего инвалидом (по ее мнению из-за недосмотра врачей); родные пары, которую зарезали грабители… Председатель СКР указал на недостатки в работе подчиненных, требующие усиленного контроля. Дал ряд поручений: уволить следователя, начать служебную проверку, возбудить дело.

Кроме того, на прием пришли сотрудники «Красноярского хлеба». Рассказали, что 300 работников предприятия с июля не получают зарплату. Руководитель компании задолжала им 20 миллионов рублей.

- Председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам следственного управления до конца года добиться выплат по долгам по заработной плате. За ненадлежащий контроль за расследованием уголовного дела Первый заместитель руководителя ГСУ по Красноярскому краю отстранен от должности на время служебной проверки, - говорится на сайте СКР.

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