2018-11-14T15:27:47+03:00
Общество

«Спасли сердца детям»: уникальные операции впервые выполнили красноярские хирурги

Если бы не они, у ребят могла бы развиться недостаточность
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
«Спасли сердца детям»: уникальные операции выполнили красноярские хирурги. На фото - завотделением Павел Теплов. Фото: федеральный кардиоцентр Красноярска.«Спасли сердца детям»: уникальные операции выполнили красноярские хирурги. На фото - завотделением Павел Теплов. Фото: федеральный кардиоцентр Красноярска.
Изменить размер текста:

Сразу две сложнейшие операции по сохранению клапанов сердца детям выполнили хирурги федерального кардиоцентра Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

По статистике, у 1-2% людей встречается аномалия аортального клапана. Это развитие в нем двух створок вместо трех. В итоге они быстрее изнашиваются, возникает сердечная недостаточность. И, когда ребенок подрастает, ему может понадобиться операция.

Здесь же пациентами хирургов стали двое подростков 14 и 15 лет. Причем у каждого удалось полностью восстановить функцию собственного клапана – обошлось без протезирования. Ведь протез – это всегда ограничения в будущем: прием лекарств всю жизнь и многое другое.

Такие операции относятся к высшей категории сложности. Врачу требуется быть и ювелиром, и математиком. Получилось.

- Две операции детям 14 и 15 лет проведены совместно с хирургом взрослого отделения Видади Эфендиевым, – делится заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов. – Мы смогли не только сделать большую реконструкцию одной или сразу всех створок, но и оценить результат еще до восстановления сердечной деятельности. Я уверен, что благодаря совместному сотрудничеству нам удастся в большем количестве случаев сохранить функцию собственного клапана у маленьких пациентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Канска официально ушла в отставку
Четверо членов правительства Хакасии уволились до прихода нового главы
Замглавы красноярского СК временно отстранен от должности
Директор «Реставрации» просадил деньги дольщиков на футбольный клуб и миллионную зарплату
Утроена выдача кредитов красноярским металлургам
Улицу 9 Мая в Красноярске перекроют на выходных
«Русский Уголь»: в мире растет спрос на российский энергетический уголь
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
Единственный в России памятник призывнику открыли в Красноярске
Несмотря на трещины Копыловский мост признали безопасным
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
На Универсиаду в Красноярске потратят еще 7,7 млрд рублей
Суд над экс-министром природных ресурсов начался в Красноярске
За незаконную вырубку елок в Красноярске обещают до семи лет
В новый район на окраине Красноярска запустят автобус
Под Красноярском на экскаватор, выброшенный грузовиком с дороги, рухнул столб
«Заглох в – 30»: замерзающего на трассе водителя автобуса выручили полицейские
«Мать искала его почти год»: без вести пропавшего парня из Канска нашли в Бразилии
Старинное здание купеческого клуба отреставрировали в Красноярске
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Красноярск-Сочи
Замурованную под бетонной плитой собаку вытащили красноярские спасатели
В Красноярске окупить квартиру за счет аренды можно за 12 лет
В Красноярске подсчитывают, сколько жители должны платить за мусор
В Красноярском крае продают мандарины из перевернувшегося грузовика
В Красноярске косуля из заповедника «Столбы» провалилась в яму и спаслась от смерти
В Красноярске вырастет налог на квартиры