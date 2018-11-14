«Спасли сердца детям»: уникальные операции впервые выполнили красноярские хирурги

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-14T15:27:47+03:00

Если бы не они, у ребят могла бы развиться недостаточность

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Сразу две сложнейшие операции по сохранению клапанов сердца детям выполнили хирурги федерального кардиоцентра Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

По статистике, у 1-2% людей встречается аномалия аортального клапана. Это развитие в нем двух створок вместо трех. В итоге они быстрее изнашиваются, возникает сердечная недостаточность. И, когда ребенок подрастает, ему может понадобиться операция.

Здесь же пациентами хирургов стали двое подростков 14 и 15 лет. Причем у каждого удалось полностью восстановить функцию собственного клапана – обошлось без протезирования. Ведь протез – это всегда ограничения в будущем: прием лекарств всю жизнь и многое другое.

Такие операции относятся к высшей категории сложности. Врачу требуется быть и ювелиром, и математиком. Получилось.

- Две операции детям 14 и 15 лет проведены совместно с хирургом взрослого отделения Видади Эфендиевым, – делится заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов. – Мы смогли не только сделать большую реконструкцию одной или сразу всех створок, но и оценить результат еще до восстановления сердечной деятельности. Я уверен, что благодаря совместному сотрудничеству нам удастся в большем количестве случаев сохранить функцию собственного клапана у маленьких пациентов.