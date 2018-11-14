2018-11-14T14:54:39+03:00
Происшествия

Директор «Реставрации» просадил деньги дольщиков на футбольный клуб и миллионную зарплату

В полиции рассказали, как идет расследование сразу двух дел против него
Ася ЖУКОВА
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В полиции рассказали, как идет расследование сразу двух дел против застройщика. Фото: пресс-служба краевого главка.В полиции рассказали, как идет расследование сразу двух дел против застройщика. Фото: пресс-служба краевого главка.
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Руководитель красноярской стройфирмы «Реставрация» тратил деньги дольщиков на содержание собственного футбольного клуба и зарплату в миллион. Конечно, для себя.

О том, как идет расследование сразу двух резонансных дел против него (по статьям «Мошенничество» и «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве»), рассказала замначальника краевого главка Тамара Белкина.

Итак, полицейскими установлено: в 2017-2018-м годах компания, не имея разрешения на строительство, продала квартиры в трех домах Октябрьского и Советского районов 200 горожанам.

- От физических лиц было получено 500 миллионов рублей, - продолжает Тамара Белкина. – В том числе и по этим трем домам. Средства поступили в кассу. Однако имелась и так называемая черная касса. Порядка 200 миллионов рублей, полученных от реализации квартир, официально не учитывались. Средства расходовали на личные нужды семьи застройщика. Это в том числе «темная» заработная плата, спонсирование футбольного клуба…

Так что деньги были потрачены на другое. А стройка заброшена. На нее просто нет денег. В будущем ГСУ ГУ МВД планировать проверить, как работала организация с 2004 года.

Пока по делу идут допросы потерпевших, обыски у тех, кто причастен к преступлению, изучаются документы, назначены две строительно-технические экспертизы…

- Также арестовано имущество бывшего руководителя фирмы, его родственников и указанной строительной компании, в том числе: объекты недвижимости, земельные участки, автотранспортные средства, денежные средства, изъятые в ходе обыска в сумме около 17 млн. рублей. Работа в данном направлении продолжается, - информируют в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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