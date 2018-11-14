Утроена выдача кредитов красноярским металлургам

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-14T14:05:29+03:00

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Металлургам Красноярского края утроена выдача кредитов. За девять месяцев текущего года предприятия региона получили 78 миллиардов рублей. Это почти втрое (а точнее в 2,8) раз больше, чем в предыдущем году, сообщили в Банке России.

Таким образом, кредитный портфель отрасли в нашем регионе вырос на 41 миллиард рублей. То есть на 16%.

- По состоянию на 1 октября остаток по кредитным обязательствам краевых предприятий составил 294 миллиарда рублей, это 47% ссудной задолженности всего бизнеса региона, - такие данные приводят в Центральном Банке России.

По словам представителей организации, металлурги – «драйверы корпоративного кредитования в Красноярском крае».

К слову, финансовый портфель предпринимателей в крае - 659 миллиардов рублей (по состоянию на 1 октября). Учитывались и юридические лица, и индивидуальные предприниматели.