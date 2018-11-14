Утроена выдача кредитов красноярским металлургам
Металлургам Красноярского края утроена выдача кредитов. За девять месяцев текущего года предприятия региона получили 78 миллиардов рублей. Это почти втрое (а точнее в 2,8) раз больше, чем в предыдущем году, сообщили в Банке России.
Таким образом, кредитный портфель отрасли в нашем регионе вырос на 41 миллиард рублей. То есть на 16%.
- По состоянию на 1 октября остаток по кредитным обязательствам краевых предприятий составил 294 миллиарда рублей, это 47% ссудной задолженности всего бизнеса региона, - такие данные приводят в Центральном Банке России.
По словам представителей организации, металлурги – «драйверы корпоративного кредитования в Красноярском крае».
К слову, финансовый портфель предпринимателей в крае - 659 миллиардов рублей (по состоянию на 1 октября). Учитывались и юридические лица, и индивидуальные предприниматели.