2018-11-14T13:42:47+03:00
Общество

Улицу 9 Мая в Красноярске перекроют на выходных

Здесь продолжается строительство виадука
Ася ЖУКОВА
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Улицу 9 Мая в Красноярске перекроют на выходных. Фото: Дирекция Универсиады.Улицу 9 Мая в Красноярске перекроют на выходных. Фото: Дирекция Универсиады.
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Улицу 9 Мая в Красноярске полностью перекроют на выходных, в ночь с 17 на 18 ноября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это необходимо для строительства виадука. А именно – для установки пролетных балок сооружения.

Поэтому вводится ряд ограничений для движения транспорта:

- полностью закроют улицу 9 Мая (участок от Авиаторов до Шахтеров)

- нельзя будет проехать по улице 78-й Добровольческой Бригады вдоль здания по адресу 9 Мая,79

- перекроют проезд по улице Петра Ломако вдоль здания на улице 9 мая, 74.

Чтобы свести к минимуму неудобства, работы наметили на ночь выходного дня. Ограничение будет действовать с 22.30 17 ноября и до 6.00 18 ноября. Объехать перекрытый участок можно по улицам Алексеева и Молокова.

Напомним, такие же работы проводились этой осенью на улице Партизана Железняка, где возводят надземный переход. Тогда перекрытие не вызвало серьезных пробок на дорогах.

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