2018-11-14T13:22:15+03:00
Общество

«Русский Уголь»: в мире растет спрос на российский энергетический уголь

Одним из основных импортеров угля из России сейчас является Китай
Поделиться:
Фото: архив компанииФото: архив компании
Изменить размер текста:

Российский энергетический уголь высоко востребован на мировом рынке, отмечают эксперты входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь». По их мнению, высокий спрос на этот вид топлива, который сформировался, прежде всего, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит России в этом году увеличить объем добычи угля.

По данным Минэнерго РФ, в 2018 г. в РФ могут быть побиты рекорды по добыче угля времен СССР. Рост спроса на российский уголь за рубежом и, соответственно, экспортных отгрузок позволяют прогнозировать, что объем годовой добычи твердого топлива по итогам 2018 г. превысит 420 млн тонн.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона выбирают уголь из России благодаря его высоким качественным характеристикам. «Страны АТР, где продолжается бум рождаемости, развитие промышленности и строительства, заинтересованы в дешевом и доступном топливе. Именно таким топливом является уголь», - поясняют эксперты.

Одним из основных импортеров угля из России сейчас является Китай. Также российское твердое топливо поставляется в Индию, Японию, Южную Корею и Тайвань. Перспективным для российских угольных компаний представляется рынок Вьетнама.

По прогнозам экспертов, спрос на уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не ослабнет до 2030 г.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Спасли сердца детям»: уникальные операции впервые выполнили красноярские хирурги
Директор «Реставрации» просадил деньги дольщиков на футбольный клуб и миллионную зарплату
Утроена выдача кредитов красноярским металлургам
Улицу 9 Мая в Красноярске перекроют на выходных
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
Единственный в России памятник призывнику открыли в Красноярске
Несмотря на трещины Копыловский мост признали безопасным
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
На Универсиаду в Красноярске потратят еще 7,7 млрд рублей
Суд над экс-министром природных ресурсов начался в Красноярске
За незаконную вырубку елок в Красноярске обещают до семи лет
В новый район на окраине Красноярска запустят автобус
Под Красноярском на экскаватор, выброшенный грузовиком с дороги, рухнул столб
«Заглох в – 30»: замерзающего на трассе водителя автобуса выручили полицейские
«Мать искала его почти год»: без вести пропавшего парня из Канска нашли в Бразилии
Старинное здание купеческого клуба отреставрировали в Красноярске
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Красноярск-Сочи
Замурованную под бетонной плитой собаку вытащили красноярские спасатели
В Красноярске окупить квартиру за счет аренды можно за 12 лет
В Красноярске подсчитывают, сколько жители должны платить за мусор
В Красноярском крае продают мандарины из перевернувшегося грузовика
В Красноярске косуля из заповедника «Столбы» провалилась в яму и спаслась от смерти
В Красноярске вырастет налог на квартиры