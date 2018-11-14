«Русский Уголь»: в мире растет спрос на российский энергетический уголь

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-14T13:22:15+03:00

Одним из основных импортеров угля из России сейчас является Китай

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Российский энергетический уголь высоко востребован на мировом рынке, отмечают эксперты входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь». По их мнению, высокий спрос на этот вид топлива, который сформировался, прежде всего, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит России в этом году увеличить объем добычи угля.

По данным Минэнерго РФ, в 2018 г. в РФ могут быть побиты рекорды по добыче угля времен СССР. Рост спроса на российский уголь за рубежом и, соответственно, экспортных отгрузок позволяют прогнозировать, что объем годовой добычи твердого топлива по итогам 2018 г. превысит 420 млн тонн.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона выбирают уголь из России благодаря его высоким качественным характеристикам. «Страны АТР, где продолжается бум рождаемости, развитие промышленности и строительства, заинтересованы в дешевом и доступном топливе. Именно таким топливом является уголь», - поясняют эксперты.

Одним из основных импортеров угля из России сейчас является Китай. Также российское твердое топливо поставляется в Индию, Японию, Южную Корею и Тайвань. Перспективным для российских угольных компаний представляется рынок Вьетнама.

По прогнозам экспертов, спрос на уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не ослабнет до 2030 г.