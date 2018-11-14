2018-11-14T11:43:58+03:00
Общество

Единственный в России памятник призывнику открыли в Красноярске

Он находится у сборного пункта
Ася ЖУКОВА
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Единственный в России памятник призывнику открыли в Красноярске. Фото: паблик Город Красноярск.Единственный в России памятник призывнику открыли в Красноярске. Фото: паблик Город Красноярск.
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В Железнодорожном районе Красноярска появился единственный в России памятник призывнику. Его открыли возле сборного пункта. Скульптурная композиция «Сын Отечества» на улице Деповской,34 представляет собой две фигуры: солдата и его матери, провожающей сына на службу.

Юноша уходит вдаль, а женщина, не отрывая от него глаза, осеняет крестным знамением и молится.

- Получилось выразительно, - уже комментируют в соцсетях. - Памятник солдату - это сильно!

- Отметим, в России - это первый такой проект. В других городах нашей страны скульптур призывникам нет, - подчеркивают в официальном паблике в соцсетях администрации Красноярска. - С ее появлением площадь перед военкоматом может стать ещё одной достопримечательностью Железнодорожного района и города, точкой притяжения для жителей и местом проведения социальных и патриотических мероприятий.

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