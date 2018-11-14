Несмотря на трещины Копыловский мост признали безопасным

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-14T11:18:25+03:00

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Появившиеся на Копыловском мосту Красноярска трещины не сказываются на его безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства администрации Красноярска.

Напомним, недавно по всем местным СМИ прошла новость: по новому покрытию переправы поползли трещины. Хотя ямочный ремонт тут делали только летом, положили свежий асфальт.

Сегодня ночью специалисты обследовали сооружение. Проверили все несущие конструкции, опоры и балки. Замеры показали: мост в удовлетворительном состоянии, угрозы для пешеходов и автомобилистов нет.

- Комиссия установила: трещины образовались в асфальтобетонном покрытии, - рассказывает пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова. - Все остальные элементы инженерного сооружения находятся в рабочем состоянии. Расположены трещины вдоль деформационных швов, гасящих вибрации при движении автотранспорта, а также не допускающих разрушений в конструкциях.

Ночью же швы обработали мастикой. Благо, позволила погода. А весной обещают оформить их, как полагается. Установят внутренние латунные и внешние металлические компенсаторы.

При этом асфальт испорчен не будет. По технологии, сначала укладывают сплошной слой покрытия. Потом вырезаются куски вдоль шва, ставятся компенсаторы и проводится обработка гидроизоляционными материалами и мастикой.