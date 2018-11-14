2018-11-14T10:41:11+03:00
Общество

На Универсиаду в Красноярске потратят еще 7,7 млрд рублей

Это произойдет в следующем году
Ася ЖУКОВА
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На Универсиаду в Красноярске потратят еще 7,7 млрд рублей.На Универсиаду в Красноярске потратят еще 7,7 млрд рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Универсиаду-2019 в Красноярске будет выделено еще 7,7 миллиардов рублей. Об этом рассказали на заседании комиссии по подготовке ко Всемирным студенческим играм.

Итак, в следующем году дополнительные средства в сумме 1,3 миллиардов поступят на реконструкцию и капремонт спортивных объектов, 1,2 миллиарда рублей – на реконструкцию краевой больницы, 0,2 миллиардов – на работу систем телерадиовещания и метеообеспечения…

Кроме того, 700 миллионов переведут на статью «содержание наследия Универсиады с 2019 по 2021», 200 миллионов потратят на покупку автобусов и троллейбусов, еще 100 миллионов на больницу скорой медицинской помощи, 100 миллионов - на благоустройство Красноярска, 47 миллионов на культурные проекты в рамках Универсиады.

Напомним, первоначально на организацию Универсиады планировалось выделить 46 миллиардов. Сейчас сумма выросла до 77,6 миллиардов. 46 - деньги из федерального бюджета (перерасход - 5 миллиардов), 31 из краевого (перерасход 8 миллиардов).

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