Суд над экс-министром природных ресурсов начался в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-14T10:29:02+03:00

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В Красноярске начали рассматривать дело экс-министра природных ресурсов Елены Вавиловой. Об этом сообщили сегодня сразу несколько новостных порталов.

Напомним, Елена Вавиловой вменяют превышение должностных полномочий. В октябре 2015-го на нее завели уголовное дело. По версии следствия, годом ранее чиновница незаконно передала 800 тысяч кубометров леса компании «Краслес». Через некоторое время ее отстранили от должности, а затем Елена Вавилова оставила свой пост. Впрочем, свою вину экс-министр не признала.

- Удовлетворена тем, что сейчас закончилось следствие, и материал будет рассматриваться в суде. Это открытое заседание, а не закрытое следствие, и здесь могут присутствовать СМИ, для меня это большая поддержка. Потому что этот процесс должен быть максимально открытым для меня. Я ничего не совершала, я не виновата, мне нечего стыдиться, - цитируют ее «Аргументы и факты».

Дело начал рассматривать октябрьский районный суд. Следующее заседание намечено на 20 ноября.