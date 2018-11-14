2018-11-14T09:41:49+03:00
Общество

За незаконную вырубку елок в Красноярске обещают до семи лет

А за одну – штраф – 34 тысячи!
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
За незаконную вырубку елок в Красноярске нарушителю грозит до семи лет. Поступаем, как девушка на фото, отправляемся на елочный базар.За незаконную вырубку елок в Красноярске нарушителю грозит до семи лет. Поступаем, как девушка на фото, отправляемся на елочный базар.Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Изменить размер текста:

В канун новогодних праздников в Красноярске усилили контроль за зонами хвойных посадок. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в декабре горожане начинают вырубать ели, сосны и пихты. И такое происходит каждый год.

- Лица, виновные в экологических правонарушениях, несут как административную, так и уголовную ответственность, - предупреждает начальник отдела лесопользования МКУ «Центр недвижимости» Елена Филиппова.

Имейте в виду: штрафы за незаконно срубленную сосну, пихту, ель или кедр – внушительные. 34 775 рублей – за одно дерево. Заготовщикам хвойного лапника придется выложить штраф до 4 000 рублей. Если размер ущерба большой, готовьтесь заплатить 3 миллиона. А максимальное наказание за такое – до семи лет.

С начала года зафиксировано 136 нарушений. Выявлены 28 случаев незаконной вырубки, больше 100 фактов повреждений и жесткой обрезки, уничтожения газона. Был даже случай самовольного захвата части леса. Материалы по всем ЧП направлены в полицию.

К слову, за 2018-й возбуждены 7 уголовных дел за незаконную вырубку, еще 5 – за нарушение правил благоустройства. Взыскано 115 тысяч рублей ущерба.

ВАЖНО

Если вы видите, как кто-то развел костер в лесу или парке, рубит деревья или уничтожает газон, обращайтесь в отдел лесопользования МКУ города Красноярска «Центр недвижимости» по адресу: Аэровокзальная, 4В, кабинет 17 или по телефонам: 2-730-230 (приёмная), 2-730-127 (отдел лесопользования).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
Единственный в России памятник призывнику открыли в Красноярске
Несмотря на трещины Копыловский мост признали безопасным
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
На Универсиаду в Красноярске потратят еще 7,7 млрд рублей
Суд над экс-министром природных ресурсов начался в Красноярске
В новый район на окраине Красноярска запустят автобус
Под Красноярском на экскаватор, выброшенный грузовиком с дороги, рухнул столб
«Заглох в – 30»: замерзающего на трассе водителя автобуса выручили полицейские
«Мать искала его почти год»: без вести пропавшего парня из Канска нашли в Бразилии
Старинное здание купеческого клуба отреставрировали в Красноярске
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Красноярск-Сочи
Замурованную под бетонной плитой собаку вытащили красноярские спасатели
В Красноярске окупить квартиру за счет аренды можно за 12 лет
В Красноярске подсчитывают, сколько жители должны платить за мусор
В Красноярском крае продают мандарины из перевернувшегося грузовика
В Красноярске косуля из заповедника «Столбы» провалилась в яму и спаслась от смерти
В Красноярске вырастет налог на квартиры