За незаконную вырубку елок в Красноярске обещают до семи лет

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-14T09:41:49+03:00

За незаконную вырубку елок в Красноярске нарушителю грозит до семи лет. Поступаем, как девушка на фото, отправляемся на елочный базар. Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

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В канун новогодних праздников в Красноярске усилили контроль за зонами хвойных посадок. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в декабре горожане начинают вырубать ели, сосны и пихты. И такое происходит каждый год.

- Лица, виновные в экологических правонарушениях, несут как административную, так и уголовную ответственность, - предупреждает начальник отдела лесопользования МКУ «Центр недвижимости» Елена Филиппова.

Имейте в виду: штрафы за незаконно срубленную сосну, пихту, ель или кедр – внушительные. 34 775 рублей – за одно дерево. Заготовщикам хвойного лапника придется выложить штраф до 4 000 рублей. Если размер ущерба большой, готовьтесь заплатить 3 миллиона. А максимальное наказание за такое – до семи лет.

С начала года зафиксировано 136 нарушений. Выявлены 28 случаев незаконной вырубки, больше 100 фактов повреждений и жесткой обрезки, уничтожения газона. Был даже случай самовольного захвата части леса. Материалы по всем ЧП направлены в полицию.

К слову, за 2018-й возбуждены 7 уголовных дел за незаконную вырубку, еще 5 – за нарушение правил благоустройства. Взыскано 115 тысяч рублей ущерба.

ВАЖНО

Если вы видите, как кто-то развел костер в лесу или парке, рубит деревья или уничтожает газон, обращайтесь в отдел лесопользования МКУ города Красноярска «Центр недвижимости» по адресу: Аэровокзальная, 4В, кабинет 17 или по телефонам: 2-730-230 (приёмная), 2-730-127 (отдел лесопользования).