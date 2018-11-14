2018-11-14T09:07:27+03:00
Общество

В новый район на окраине Красноярска запустят автобус

Уже в начале декабря
Ася ЖУКОВА
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В новый район на окраине Красноярска запустят автобус.В новый район на окраине Красноярска запустят автобус.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В микрорайон Преображенский на окраине Красноярска запускают автобус. Маршрут №27 будет ходить сюда уже с 1 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

С этого дня его конечную перенесут с междугороднего автовокзала в «Преображенский». Соответственно, все остановки сохранятся, но добавятся новые. Итак, автобусы будут двигаться по схеме:

Полигон – поселок Водников – улица Монтажников – улица Кутузова – Октябрьский мост – улица Октябрьская – улица Партизана Железняка – улица Аэровокзальная – улица Батурина – улица Молокова – улица 78 Добровольческой Бригады – улица Петра Ломако – конечная остановка ЖД платформа «Северное шоссе».

В обратном направлении: улица Петра Ломако – улица 78 Добровольческой Бригады – улица Алексеева – улица Батурина – улица Аэровокзальная и далее по обычной схеме.

На маршрут будут выходить одиннадцать автобусов среднего класса. Три из них приспособлены для перевозки маломобильных групп людей. Интервал движения в часы пик - 9 минут.

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