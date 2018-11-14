В новый район на окраине Красноярска запустят автобус
В микрорайон Преображенский на окраине Красноярска запускают автобус. Маршрут №27 будет ходить сюда уже с 1 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
С этого дня его конечную перенесут с междугороднего автовокзала в «Преображенский». Соответственно, все остановки сохранятся, но добавятся новые. Итак, автобусы будут двигаться по схеме:
Полигон – поселок Водников – улица Монтажников – улица Кутузова – Октябрьский мост – улица Октябрьская – улица Партизана Железняка – улица Аэровокзальная – улица Батурина – улица Молокова – улица 78 Добровольческой Бригады – улица Петра Ломако – конечная остановка ЖД платформа «Северное шоссе».
В обратном направлении: улица Петра Ломако – улица 78 Добровольческой Бригады – улица Алексеева – улица Батурина – улица Аэровокзальная и далее по обычной схеме.
На маршрут будут выходить одиннадцать автобусов среднего класса. Три из них приспособлены для перевозки маломобильных групп людей. Интервал движения в часы пик - 9 минут.