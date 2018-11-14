Под Красноярском на экскаватор, выброшенный грузовиком с дороги, рухнул столб

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-14T08:10:37+03:00

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На дороге в Красноярск грузовик «Скания» влетел в экскаватор, а тот сбил опору ЛЭП. Об этом ДТП сообщили в паблике ЧП – Красноярск. На фото, размещенных свидетелями, видно: экскаватор съехал в кювет, у большегруза серьезно помят бампер.

- Все случилось около 7 утра на 807-м километре трассы Р-255 «Сибирь», - комментируют в пресс-службе УГИБДД. – Грузовик, двигавшийся в Красноярск из Ачинска, столкнулся с экскаватором, который ехал в попутном направлении. После удара тот наехал на опору, она на него обрушилась. К электричеству опора подключена не была.

А спустя некоторое время на этом месте случилась еще одна авария. Объезжая место ДТП, врезались друг в друга «ГАЗель» и иномарка. Благо, обошлось без пострадавших.

- Сейчас на месте работают инспекторы, – говорят в пресс-службе УГИБДД. – Обстотельства случившегося выясняются.