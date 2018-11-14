2018-11-14T07:12:43+03:00
Происшествия

«Заглох в – 30»: замерзающего на трассе водителя автобуса выручили полицейские

Отогрели и машину, и шофера [видео]
Ася ЖУКОВА
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«Заглох в – 30»: замерзающего на трассе водителя автобуса выручили полицейские. Фото: пресс-служба краевого главка.«Заглох в – 30»: замерзающего на трассе водителя автобуса выручили полицейские. Фото: пресс-служба краевого главка.
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Водителя междугороднего автобуса, заглохшего в 30-градусный мороз в Казачинском районе Красноярского края, спасли полицейские.

ЧП на трассе случилось буквально на днях, рассказывают в пресс-службе краевого главка. Автобус ехал по маршруту КрасноярскЛесосибирск. Однако из-за сильной стужи перемерзло дизельное топливо. Пассажиров срочно эвакуировали другим автобусом. А водитель бросать свою машину побоялся. Так и остался с ней на дороге. Между тем темнело, мороз становился еще свирепее.

Вдруг на трассе появился экипаж ГИБДД (лейтенанты полиции Алексей Евтушенко и Сергей Тарханов). Заметив стоящий на обочине автобус DAEWOO, тут же притормозили: что стряслось?

Заглох в минус 30.! другой источник

- Пересадили водителя в патрульный автомобиль, тот отогрелся, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. – Поскольку это отдаленный район, к тому же время было позднее, вечернее, техпомощь могла бы прибыть не скоро. А оставаться в мороз одному на трассе было опасно.

Вот и предложили: давай запустим мотор? На жгучем холоде прогревали его больше двух часов. И завели! После чего водитель продолжил маршрут.

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