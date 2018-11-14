«Заглох в – 30»: замерзающего на трассе водителя автобуса выручили полицейские

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-14T07:12:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Водителя междугороднего автобуса, заглохшего в 30-градусный мороз в Казачинском районе Красноярского края, спасли полицейские.

ЧП на трассе случилось буквально на днях, рассказывают в пресс-службе краевого главка. Автобус ехал по маршруту Красноярск – Лесосибирск. Однако из-за сильной стужи перемерзло дизельное топливо. Пассажиров срочно эвакуировали другим автобусом. А водитель бросать свою машину побоялся. Так и остался с ней на дороге. Между тем темнело, мороз становился еще свирепее.

Вдруг на трассе появился экипаж ГИБДД (лейтенанты полиции Алексей Евтушенко и Сергей Тарханов). Заметив стоящий на обочине автобус DAEWOO, тут же притормозили: что стряслось?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/677674" frameborder="0"></iframe> Заглох в минус 30.! другой источник

- Пересадили водителя в патрульный автомобиль, тот отогрелся, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. – Поскольку это отдаленный район, к тому же время было позднее, вечернее, техпомощь могла бы прибыть не скоро. А оставаться в мороз одному на трассе было опасно.

Вот и предложили: давай запустим мотор? На жгучем холоде прогревали его больше двух часов. И завели! После чего водитель продолжил маршрут.