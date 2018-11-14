«Мать искала его почти год»: без вести пропавшего парня из Канска нашли в Бразилии
Эта нетривиальная история произошла в Красноярском крае совсем недавно: потерянного матерью сына полицейские отыскали аж в Бразилии!
А начиналось все довольно стандартно. В отдел полиции МВД России «Канский» обратилась женщина. Она посетовала: пропал ее 27-летний сын. Уехал из дома еще в феврале, и с тех пор ничего о нем не знает.
За поиски взялись майор полиции Екатерина Бабовкина и капитан Михаил Суханов. По крупицам собирали данные и вскоре выяснили: в России парня нет. Надо искать за границей.
Поднимали базы данных, шерстили. И, в конце концов выяснили, пропавший больше года работает в Бразилии. Его пригласили в Генеральное консульство. И из Сибири по скайпу передали: «Вас ищет мать! Дайте знать, где находитесь».
Сейчас сын уже вышел с ней на связь, все хорошо. Спасибо полицейским!