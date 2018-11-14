2018-11-14T06:47:34+03:00
Происшествия

«Мать искала его почти год»: без вести пропавшего парня из Канска нашли в Бразилии

Спасибо полицейским
Ася ЖУКОВА
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Без вести пропавшего парня из Канска полицейские нашли в Бразилии. Фото: МО МВД России "Канский".Без вести пропавшего парня из Канска полицейские нашли в Бразилии. Фото: МО МВД России "Канский".
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Эта нетривиальная история произошла в Красноярском крае совсем недавно: потерянного матерью сына полицейские отыскали аж в Бразилии!

А начиналось все довольно стандартно. В отдел полиции МВД России «Канский» обратилась женщина. Она посетовала: пропал ее 27-летний сын. Уехал из дома еще в феврале, и с тех пор ничего о нем не знает.

За поиски взялись майор полиции Екатерина Бабовкина и капитан Михаил Суханов. По крупицам собирали данные и вскоре выяснили: в России парня нет. Надо искать за границей.

Поднимали базы данных, шерстили. И, в конце концов выяснили, пропавший больше года работает в Бразилии. Его пригласили в Генеральное консульство. И из Сибири по скайпу передали: «Вас ищет мать! Дайте знать, где находитесь».

Сейчас сын уже вышел с ней на связь, все хорошо. Спасибо полицейским!

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