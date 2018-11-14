Замурованную под бетонной плитой собаку вытащили красноярские спасатели

СЕГОДНЯ 04:37 2018-11-14T04:38:12+03:00

Еще немного, и пес мог замерзнуть

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В Красноярске застрявшую под бетонной плитой собаку вызволили спасатели. Если бы не они, пес вряд ли выжил бы. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель».

- Вчера, 13 ноября, выезжали по сообщению единой дежурно-диспетчерской службы на улицу Матросова. Там под плитой застряла собака, требовалась помощь в извлечении.

По некоторым данным, пса, оказавшегося в бетонном плену, услышали прохожие. Как он забрался под плиту, неизвестно. Может, пытался укрыться от мороза. А обратно выбраться не смог, как не силился. Только скулил и лаял. Вот люди и позвонили по номеру 112.

- Выполнены слесарные работы, собака извлечена, - рассказывают в КГКУ. Благо, с ней все в порядке.

Всего за минувшие сутки сотрудники отряда выполнили 23 патрулирования и два выезда. Второй – в Енисейском районе, по обращению службы «03». Помогли перевезти грузного пациента в больницу.